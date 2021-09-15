الصين تتجاهل مقترحا أمريكيا لعقد قمة مباشرة بين بايدن وشى

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح عقد أول قمة مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي، لكنه لم ينجح في تلقي وعد بذلك.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المطلعين على المكالمة التي جرت يوم الخميس الماضي قولهم إن الرئيس الصيني شي لم يبد اهتماما بالعرض، وأكد بدلا من ذلك على ضرورة أن تتبنى واشنطن خطابا أقل حدة مع بكين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصادر قوله إن بايدن أثار مسألة القمة بوصفها واحدة من سبل التواصل مع الرئيس الصيني، ولم يكن ينتظر ردا على الفور.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أمريكي قوله "إن البيت الأبيض يعتقد أن المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 من بين أسباب عدم تفاعل الرئيس الصيني مع فكرة عقد القمة".

وكانت المكالمة أول اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ سبعة أشهر حيث تحدثا خلالها عن ضرورة ضمان ألا تتحول المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

و علي صعيد آخر ، أعلنت مدينة بوتيان بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، عن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى و28 حالة حاملة للفيروس بدون أعراض من يوم الجمعة حتى أمس .

وقالت حكومة المدينة إن السلطات الصحية أنهت التحقيقات الوبائية في 76 حالة إيجابية حتى ظهر اليوم.

وقد تتبعت السلطات 1577 مخالطا للحالات الإيجابية و1865 من المخالطين للمخالطين المذكورين. وتم وضع إجمالي 1693 شخصا تحت الملاحظة الطبية في أماكن مخصصة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.