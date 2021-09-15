دياب يكشف ملابسات مغادرته لبنان قبل أيام من جلسة استجوابه بملف انفجار المرفأ

أعلن رئيس الحكومة اللبناني السابق حسان دياب أنه غادر إلى واشنطن للقاء ابنيه هناك، وذلك قبل أيام من جلسة استجوابه بملف انفجار المرفأ المقررة في الـ20 من سبتمبر الحالي.

وفي تصريح لصحيفة "السهم"، ذكر أنه "كان أعلن في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه ينوي السفر لرؤية ولديه هناك، حيث يتابعان دراسة الطب في جامعتين أمريكيتين، وهو في شوق إليهما".

وقال إنه "اتخذ قراره هذا لدى سؤاله عما سيقوم به فور تشكيل حكومة جديدة".

وأوضح على متن الطائرة أنه "سيغادر مطار إسطنبول متوجها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "سيبقى خارج البلاد قرابة أربعة أسابيع كي يتمكن من رؤية ولديه، على أن يعود على أثرها إلى لبنان".

وأشارت الصحيفة إلى أن عقيلة دياب نوار المولوي ما زالت في لبنان وتتابع عملها أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت LAU، وكذلك ابنته التي تعمل في مستشفى "سانت جود" لسرطان الأطفال.

و علي صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 614 ألفا و688 حالة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها اليومي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8 آلاف و210 حالات، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث، وتلقى 13 ألفا و453 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 9 آلاف و944 مواطنا الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.