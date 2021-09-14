الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحفظ على 7 آلاف قطعة بسكويت و2 طن هوالك داخل مصنع بالإسكندرية

التحفظ على بسكويت
التحفظ على بسكويت

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2 طن هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات داخل مصنع بدون ترخيص، تستخدم في تصنيع المنتجات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد الغذائية لاستخدامه هوالك تستخدم في تصنيع البسكويت منتهية الصلاحية بمنطقة برج العرب.

تمت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2000 كيلو هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات، تستخدم في تصنيع المنتجات، مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي مستلزمات مجهولة المصدر وهوالك تدخل في تصنيع البسكويت داخل مصنع، قبل ترويجها بالاسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب، باستخدام الهوالك فى إعادة التصنيع مرة أخرى واستخدام مواد خام مجهولة المصدر مما يضر بصحة المواطنين.

تمت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7 شكائر زنة الشيكارة الواحدة 100 كيلوجرام  بإجمالى 700 كيلوجرام هوالك، و 3 براميل صويا لسنين، عبوة البرميل 210 كيلوجرامات، بإجمالى 630 كجم مجهولة المصدر، و32 شيكارة لبن جاف زنة الشيكارة، 50 كجم بإجمالى 160 كجم مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تحقيق الداخلية بدون ترخيص مدير بيان برج العرب

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