الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سيدة بتهمة الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك بدمياط

حبس سيدة
حبس سيدة

أمر المحامي العام لنيابات دمياط، بحبس سيدة من مدينة كفر البطيخ بدمياط ٤ أيام على ذمة التحقيقات معها بتهمة الاستيلاء على نحو 250 الف جنيه من فيز المواطنين أمام ماكينة بنك مصر فرع كفر سعد.

تبين أن السيدة تقف يوميًا أمام ماكينة البنك تدعى مساعدتها للمواطنين خاصة كبار السن ومن لا يجيدون التعامل مع الماكينات حيث تقوم السيدة بإدخال الرقم السري للفيزا او تنشيطها وبخفة يد تقوم بتبديل الفيزا بأخرى ثم تقوم بسحب ما بها من أرصدة.

وشاهد أحد المواطنين السيدة أثناء تبديل إحدى الفيزات وتم إبلاغ أمن البنك وتم الاتصال بمركز شرطة كفر سعد وبتفتيشها عثر معها على عشرات الفيز.

وتبين أنها قامت بسحب أرصدة عدد من عملاء البنك بواقع 250 ألف جنيه، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة والتى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقضت المحكمة العمالية في محافظة دمياط بأحقية العاملين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في صرف فروق الحافز المميز المنصرف لهم، في القضية رقم ١١٣ عمال كلي كفر سعد بدمياط.

من جانبه، قال مقيم الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته، إن عدد من العاملين تقدموا بشكوى الي مكتب علاقات العمل بدمياط يتضررون فيها من عدم صرف الشركة الحافز الخاص بالعاملين بواقع ٥٠٪ من الراتب الأساسي الذي اصدرته الشركة في ٢٠١١ وكذا عدم صرف العلاوات الخاصة طبقا للقوانين المنصوص عليها بالشكوى وإذ تعذرت التسوية احيلت الدعوى الي المحكمة واودعت قلم الكتاب وتبين أحقية العاملين في الشركة في ضم العلاوة المخصصة المقررة بالقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة ١٠ ٪من الأجر الاساسى واحقيتهم أيضا في ضم العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة بنسبة ١٠ ٪ من الأجر الاساسى.

أضاف مراد في تصريحاته أن المحكمة العمالية في دمياط أصدرت حكمها في الدعوى المذكورة بأحقية العاملين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في صرف فروق الحافز المميز المنصرف لهم عن المدة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ خاصة وأنه كان قد صدر قرار مجلس إدارة الشركة في 2011 بصرف الحافز المميز لجميع العاملين بالشركة بواقع ٥٠٪ من المرتب الأساسي.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط كفر سعد البنك

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وائل لطفي

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