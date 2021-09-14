إصابة 7 أشخاص فى حادث سير بطريق «فوة- مطوبس»

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «فوه- مطوبس» بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى فوه المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، وغرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق فوه مطوبس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة.

تبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد حصافي عمار 19 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسري ومحمود عطية ابوالمجد،29 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمد اللبان، 15سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام سعد سلامه، 19سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالستار محمد الصعيدي، 24 سنة، بجروح متفرقة بالساقين وإبراهيم عبدالباري محمد، 36 سنة، بجرح قطعي بالقدم اليسرى، وماهر جمال همام، 44 سنة، بخلع بالكتف الأيمن».

وجرى نقل المصابين لمستشفي فوه المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة.

مؤخرًا، أصيب 3 أشخاص في حادث مروري علي الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفرالشيخ، وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقد تم نقل المصابين لمستشفي برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفرالشيخ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز بلطيم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وعلي الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين لمستشفي برج البرلس.

كما أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بشمشيرة على طريق «فوه- مطوبس» بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقل المصابين، لمستشفى فوه المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بشمشيرة على طريق فوه مطوبس، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى فوه المركزي، ومطوبس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عادل عماد السيد، 35 سنة، بكسر بفقرات العمود الفقري، وعماد عيد محمد الصعيدي، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، ومحمود رمضان المهدي، 39 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وجمال رضا سعد حمزة، 19 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وعصام الدين إبراهيم، 34 سنة ، بجرح قطعي في فروة الرأس، ومحمد رضا سعد حمزة، 28 سنة، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات، وإبراهيم محمد السيد، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.