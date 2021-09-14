وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول مع «الفاو» لتحسين سبل العيش غدًا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الفاو بشأن "مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا".

من جانبها، أكدت نيفين القباج أن المرأة تعد على رأس أولويات وزارة التضامن، فى برامجها وأنشطتها التى تنفذها، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز مشاركتهن في تنمية أسرهن ومجتمعاتهن.

وقالت فى تصريحات، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للفتيات والمرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة، بالإضافة إلى حماية النساء من أشكال العنف والإساءة والإستغلال.

وأضافت أن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه لـ 240,000 سيدة بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه موجه لـ 80,900 سيدة في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال، مشيرة إلى أن 88% من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات.