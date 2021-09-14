غدًا.. سفير الجزائر بالقاهرة يشارك في حلقة نقاشية عن «أدب الأطفال»

يشارك السفير محند صالح لعجوزي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في افتتاح الحلقة النقاشية: "أدب الأطفال ودوره في تغيير الصورة النمطية عن المرأة والفتاة في الثقافة العربية" التي تعقدها منظمة المرأة العربية بمقرها غداً الأربعاء.

وتعد الحلقة النقاشية ضمن برنامج (التربية من أجل المستقبل) الذي تتبناه المنظمة؛ لتغيير الثقافة العربية السلبية السائدة تجاه المرأة والفتاة، ويتخلل اللقاء تكريم الأديبة الراحلة ندى مهري، المتخصصة في أدب الأطفال والتي كانت جزء من فريق عمل المنظمة حتى غيبها الموت بعد صراع مع المرض العام الجاري.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة إن الحلقة تشهد مجموعة من أوراق العمل حول الإنتاج الثقافي الموجه للأطفال في المنطقة العربية يقدمها لفيف من الأدباء العرب المتخصصين في أدب الأطفال والإعلاميين.

هذا وتنعقد حلقة النقاش بمقر المنظمة بالقاهرة، وتبث فعالياتها بشكل مباشر عبر صفحات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تشهد الحلقة خلالها تكريم الأديبة الراحلة فضيلة مهري (1970-2021) المعروفة إعلاميا باسم ندى مهري، والتي كانت جزءا من فريق عمل منظمة المرأة العربية لفترة تناهز الـ15 عاما فضلا عن كونها أديبة متخصصة في أدب الأطفال.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إن المنظمة "رأت أن تفرد مساحة ضمن فعاليات الورشة لتحتفي بإنتاج الأديبة ندى مهري الموجه للأطفال والذي يتقاطع في فلسفته مع توجه أصيل للمنظمة يتجسد في برنامج (التربية من أجل المستقبل)، بحيث تنطلق الورشة من الحديث حول ندى وإنتاجها إلى نقاش أوسع حول أدب الأطفال والشباب في المنطقة العربية وعلاقته ببناء ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة ."

يشارك في الحلقة معالي الوزيرة سليمة سواكري وزيرة رياضة النخبة بالجزائر لتقديم شهادة عن الراحلة التي جمعتهما علاقة صداقة، فضلا عن عائلة الفقيدة وعدد من المثقفين ممن عرفوها وتعرفوا على إنتاجها الأدبي خلال حياتها. إلى جانب لفيف من الأدباء العرب المتخصصين في أدب الأطفال.