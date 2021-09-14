إعلان 65 وظيفة شاغرة.. أبرز أنشطة التضامن خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:-

«التضامن» تعلن 65 وظيفة شاغرة بـ صندوق علاج الإدمان: الأولوية لأبناء قنا والأقصر

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن 65 وظيفة شاغرة بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة قنا، بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية المسندة إليها إدارة المركز.



«التضامن»: بدء صرف تعويضات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية



القباج: استثمار طاقات 31 ألف متطوع لتوعية الشباب بخطورة الإدمان

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقابلات شخصية مع أكثر من 700 طالب وطالبة بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، حيث تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق وتم عقد مقابلات لهم واختيار 410 طلاب وطالبات بمحافظتي القاهرة والجيزة، ممن اجتازوا اختبارات التطوع ولديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا العمل الميداني

التضامن: تكثيف الإجراءات الاحترازية على الحضانات مع زيادة أعداد كورونا

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة- المشرف على الحضانات، إنه تم إعادة فتح 6 آلاف حضانة على مستوى محافظات الجمهورية، بنسبة إشغال وصلت لنحو 45%، مؤكدا أنه لا يوجد أي حالات إصابة بكورونا بين أطفال الحضانات حتى الآن.

«التضامن» تحدد 10 أهداف لبرنامج «فرصة»: يهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج “فرصة” أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة، وهدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة.