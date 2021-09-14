نقل طلاب مدرسة ببني سويف لحين الانتهاء من صيانتها ضمن «حياة كريمة»

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الثلاثاء، جولة تفقدية لمدارس إدارة ناصر التعليمية حيث بدأت الجولة بمدرسة الشهيد عبدالعال أبو الحسن الاعدادية ببهبشين والتي يتم صيانتها ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك مدرستي شهداء التحرير الإبتدائية وجمال عبدالناصر الإبتدائية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك في إطار الاستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد وحرصا على تكامل الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

وتابع شحاتة موقف الصيانة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة، موجهاً بنقل طلاب مدرسة الشهيد عبدالعال أبو الحسن الإعدادية إلى أقرب مدرسة لحين الانتهاء من صيانة المدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشدد وكيل تعليم بنى سويف على ضرورة الإنتهاء من استلام الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، مؤكداً على توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يصمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وطالب شحاته باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الانتهاء من تسجيل جميع المعلمين والإداريين للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وضرورة التواصل مع رؤساء المجالس القروية للقيام بالنظافة حول وأمام المدارس وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد أمام المدارس.