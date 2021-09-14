بعد تصنيفها الأولى عالميًا.. هنا جودة لـ«الدستور»: مبسوطة جدًا

حققت اللاعبة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، قفزة هائلة هي الأكبر هذا الشهر من المصريين بلغت 653 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز الـ ٤٠٧ بـ 367 نقطة بعدما تأهلت إلى نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا وخسارة اللقب أمام مريم الهضيبي.

وواصلت صاحبة الـ13 عاما مسيرتها الاستثنائية لتكتب التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على دينا مشرف بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي، معربة عن بالغ سعادتها لتحقيق هذه الأرقام القياسية.

وتابعت جودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا مبسوطة جدًا لتصدري التصنيف العالمي لتنس الطاولة تحت ١٥عام، وشعور لا يوصف، ودائمًا بهدي نجاحي لوالدتي التي تشجعني دائمًا، انا بقالي كذا شهر مصنفة رقم واحد، الحمد لله".

وأضافت أنها حاليًا تتواجد في البرتغال ضمن معسكر تابع للاتحاد الدولي للعب بطولة البرتغال والتي من المقرر لها أن تكون يومي 18/19 سبتمبر الجاري، مطالبًة المصريين بالدعاء لها بتحقيق فوز ورقم جديد في رياضة تنس الطاولة.

وكانت هنا استطاعت إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية.

ورفضت اللاعبة هنا جودة التعليق على قرار وضعها ضمن الفريق الاحتياطي لمنتخب مصر في رياضة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو لعام 2020 والتي أقيمت في اليابان، قائلًة: "معنديش تعليق على حاجة حصلت في الماضي أنا باصة لقدام فقط".

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، أعلن تصنيف اللاعبين الشهري، حيث احتل لاعب الأهلي ومنتخب مصر عمر عصر المركز الـ 28عالميا برصيد 4267 نقطة.

وتقدم عصر 8 مراكز كاملة في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، بعدما توج ببطولة أفريقيا رجال بعد تغلبه على النيجري قادري ارونا.

واحتلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر دينا مشرف المركز الـ 35 بـ 40 29 نقطة، لتصعدت ٣ مراكز بعدما احتلت المركز ٣٨ في وقت سابق لتتصدر تصنيف اللاعبات المصريات عالمياً.