مهندس يطالب بضم حضانة أولاده بعد زواج طليقته من شخص تزوج عرفيا 7 مرات

تقدم مهندس لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 3821 لسنة 2021، طالب فيها بضم حضانة أولاده بعد زواج طليقته من إنسان سيء السمعة وتزوج عرفيا 7 مرات .

وقال "ع .ع" فى دعواه ، تزوجت من محاسبة فى إحدى البنوك المعروفة بالقاهرة وكانت حياتنا طبيعية في أول الزواج وأثم زواجنا عن طفلين، وفور عودتها للعمل انقلبت حياتنا رأسا على عقب، من مشاجرات مستمرة وإهمال كامل فى حياتنا وتجاه أولادنا، وطلبت منها مرات عديدة ترك العمل والاهتمام بالمنزل والأولاد لكنها رفضت وأصرت على ذلك، حتى ضاقت بيننا الحياه واتفقنا على الطلاق وبالفعل تم الطلاق، بعد مفاوضات كثيرة معها للعودة بشرط ترك عملها وانتهت المفاوضات بالفشل وتم الطلاق.

وأضاف الأب، اتفقنا على استضافة أولادى يومين فى الاسبوع ولم تكن هناك أي مشكلة، وبعد زواجي تفاجئت بمنعها الاولاد عنى نهائيا برغم أن زوجتي تعاملهم أفضل معاملة ولم يشتكيا منها نهائيا، فاتصلت بأهلها وطلبت منهم رؤية أطفالي فاتصلت بي وطلبت مني رؤيتهم عن طريق المحكمة، وبالفعل قمت برفع دعوى قضائية لرؤية أطفالي وتمكنت من رؤيتهم مرة أسبوعيا بأحد النوادى الاجتماعية.

واستكمل حديثه، منذ فترة علمت بزواج طليقتي من أحد الأشخاص، وبسؤال أطفالي عنه وعن مدى معاملته لهم، اخبرونى بأنه شخص سيء للغاية ودائم السب والشتائم بألفاظ سيئة، وبسؤالي عنه علمت بعلاقاته النسائية الكثيرة وزواجه عرفيا سبع مرات بالإضافة إلي سوء أخلاقه وتعاطيه الخمور بالمنزل أمام أطفالي.

فاتصلت بطليقتي هاتفيا وأخبرتها بما سمعته من الأطفال، فطلبت منى عدم التدخل في حياتها مرة أخرى، ومن خوفي على أطفالي من هذا الشخص، تقدمت برفع دعوى ضم حضانة نظرا لأن جدتهم من الأم متوفية وستضم الحضانة لجدتهم من الأب.