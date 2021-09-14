«الزراعة» تكشف عن مواصفات مراكز تجميع الألبان وشروط إقامتها
كشف تقرير لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة عن مواصفات مراكز تجميع الألبان والغرض من إنشائها وشروط إقامتها ومحتوياتها.
تعريف مراكز تجميع الألبان:-
هو مبني معد لاستلام اللبن وتحسين مظهره والمحافظة علي خواصه بتبريده، يتوسط منطقة من عدة قرى تشتهر بإنتاج اللبن.
الغرض من إنشاء مراكز التجميع:-
١ – تقدير ثمن اللبن بما يتناسب مع درجة جودته بعد إجراء الاختبـارات اللازمـة عليـه ورفض اللبن الرديء للمنتج مما يدفعه إلى تحسين إنتاجه ورفع درجة جودة اللبن الناتج
٢ – توحيد صفات اللبن الطبيعية والكيماوية يوما بعد يوم وذلك بتجميع كميات كبيـرة مـن اللبن ناتجة عن عدد كبير من الماشية من أماكن مختلفة .
٣ – إجراء العمليات المختلفة على اللبن مثل التصفية والتبريد والتي تحسـن مـن صـفاته الحسية وقوة حفظه.
٤ – تقليل نفقات التجميع والإعداد والتسويق وذلك بتجميع كميات كبيرة من اللبن.
٥ – توفير وقت المنتج وتفرغه لإعماله الزراعية.
٦ – تسهيل التعامل بين المنتجين وتجار الجملة أو المصانع.
٧ – تمويل إنتاج اللبن بما قد يقدم للمورد من سلف تعينه على إنتاج اللبن تسدد من ثمن مـا يسلمه المورد من لبن.
٨ – تشجيع إنتاج اللبن.
الشروط اللازم توافرها لإقامة مراكز تجميع اللبن:-
• أن يكون بمنطقة تتكون من عدة قرى تشتهر بإنتاج كميات وفيرة من الألبان .
• قريب من طرق المواصلات السهلة والجيدة التي تسمح بوصول اللبن إليه ونقله إلـي المصانع .
• توافر المياه الصالحة للشرب والكهرباء وإمكانية توافر الصرف الصحي .
• توافر العمالة المدربة ذات الخبرة اللازمة للعمل وإدارة مركز التجميع .
• عدم وجود منافسة شديدة لمركز التجميع من مراكز أخرى توجد في نفس المنطقة .
• توفر رأس المال اللازم لإقامة وتجهيز وإدارة المركز .
محتويات مراكز التجميع:-
• رصيف استلام اللبن مزود بسير نقل للأقساط داخل مركز التجميع .
• ميزان مزود بحوض سعة ٢٠٠-٥٠٠ كجم لبن تعلوه مصفاة تصفية اللبن .
• تانك استقبال سعة ٥٠٠-٢٠٠٠ كجم لتجميع كميات الألبان التي تم وزنها وبأسـفله
• فتحة مزودة بمحبس لتفريغ اللبن أثناء نقله .
• مبرد أنبوبي سعة ١٥٠٠ كجم لبن لتبريد اللبن إلي م°٥.
• خزان (تانك) حفظ اللبن المبرد .
• غلاية لتوليد البخار اللازم لغسيل وتعقيم الأقساط .
• معمل تحليل واختبار اللبن به المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات الخاصـة تركيب اللبن الوارد .
• مخزن .
• حجرة مكتب .
العمليات التي تتم بمركز تجميع اللبن:-
١- تصل الأقساط المعبأة باللبن مرتين يوميا صباحا ومساءا من المنتج أو نقط التجميع أو تاجر الجملة .
٢- تفحص الأقساط الواردة علي رصيف الاستلام وتختبر حسيا (المظهـر – الطعـم –القوام) لتقرير قبوله أو رفضه .
٣- عند قبول اللبن تؤخذ عينة تجرى عليها الاختبارات الطبيعية والكيماوية ويحدد علـي أساسها ثمن اللبن لكل مورد طبقا لما هو منصوص عليه في عقود شراء اللبن .
٤- يوزن اللبن ويصفي وتسجيل الكمية الخاصة بكل مورد .
٥ – يجمع اللبن في حوض الاستقبال ومنه يدفع بواسطة المضخة إلي المبـرد الأنبـوبي لتبريده إلي ٤° -٥. م
٦ – يحفظ اللبن المبرد في تانكات الحفظ لحين نقله أو انتظار سيارة المصنع لاستلامه .
٧ – تغسل وتعقم الأقساط التي تم استعمالها في توريد اللبن وتسليمها لموردي اللبن