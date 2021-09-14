الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: تقديم جرعات معززة في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه سيتم تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالمرض كجزء من تدابير السيطرة على فيروس كورونا خلال الخريف والشتاء بعد توجيهات من مستشاري اللقاحات الحكوميين.

ووفقا للصحيفة، قالت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين إن جرعة ثالثة من اللقاح ستزيد من المناعة لدى أولئك الذين تضاءلت الحماية لديهم على الأرجح منذ أن أكملوا الجولة الأولى من اللقاحات في وقت سابق من العام الجاري.

وتشير البيانات الواردة من المملكة المتحدة إلى أن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزر، بيونتيك أو أكسفورد،استرازنيكا تتضاءل في غضون ستة أشهر.

كما سجل الباحثون في كينج كوليدج لندن انخفاضا في الحماية بعد جرعتين من لقاح فايزر من 88٪ بعد شهر واحد إلى 74٪ بعد خمسة إلى ستة أشهر، ومن 77٪ بعد شهر واحد إلى 67٪ بعد من أربعة إلى خمسة أشهر بالنسبة للقاح أسترازينيكا.

وأوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بأن يتلقى جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والمجموعات المعرضة للخطر جرعة معززة من لقاح فايزر بغض النظر عن اللقاح الذي تلقوه في المرة الأولى، وذلك بعد ستة أشهر على الأقل من تلقيهم لجرعتهم الثانية. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

بريطانيا المملكة المتحدة لندن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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