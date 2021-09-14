الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نقبل ابنته من جامعة طنطا

والد «فتاة الفستان»: انتظروا بيانا رسميا به كواليس جديدة الجمعة المقبلة

فتاة الفستان
فتاة الفستان

 واصلت الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان تصدر مؤشرات البحث على  محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب براءة مراقبات جامعة طنطا من الاتهامات الموجهة إليهن بالتنمر بالطالبة.

 وقال طارق رمضان والد الطالبة فى تصريح جديد له، أنه قد بدأ فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالرد على قرار النيابة بزيف قصة ابنته والتنمر بها، مؤكدًا أن إبنته لا تستفيد شيئا إذا كذبت، مؤكدا أنه قد بدأ الإجراءات مع المحامية التى تتولى القضية مشيرًا أنه بصدد إصدار بيان رسمي يوم الجمعة المقبلة يكشف فيه تفاصيل جديدة عن القضية، و أنه قد بدأ فى إجراءات نقل إبنته من الجامعة جامعة طنطا إلى جامعة أخرى.

- النيابة تبرئ ساحة المراقبتين

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بتبرئة ساحة مراقبتي جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020- 2021.

وجاء في حيثيات مذكرة النيابة، «جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق، وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل أو قرينة، سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل».

 ولفتت مذكرة النيابة العامة إلى أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.

من جانبها قالت جامعة طنطا، إن هناك مذكرة وصلت من النيابة العامة تؤكد أن شكوى الطالبة ضد مراقبتين تم رفضها، و أشارت في بيان، إلى أن المراقبتين المتهمتين بـ «التنمر» على الفتاة، تقدمتا بشكوى ضدها لما وقع عليهما من ضرر جراء الاتهامات، على حد قولهما.

طالبة الطالبة حبيبة طارق فتاة الفتسان إطلاق مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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