الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دورات تدريبية لـ تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي لشباب القليوبية على الحرف الفنية

تنمية المشروعات
تنمية المشروعات

أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، احتفالية بالتعاون مع محافظة القليوبية، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم  جراتسيلا ريزا مسئول الاتحاد الأوروبي، حيث كان في استقبالهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، ولفيف من مسئولي الجهاز وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 

وشهدت الاحتفالية تسليم ما يزيد على 115 شاب شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجالات مختلفة منها تجميع وصيانة اللمبات الليد وأجهزة المحمول وتصنيع المنتجات الجلدية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تم تعريفهم خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها كما تم تسليم عدد 30 متدربا من المتميزين دعما عينيا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الحرفي.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي. 

وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة منها محافظة القليوبية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لتقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف المهنية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات وفقا لاحتياجات السوق حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطى لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية. 

وأشاد طارق شاش بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة القليوبية لتقدم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية والبشرية بالجهاز، أن الشباب الذين استكملوا هذه الدورات التدريبية يتاح لهم الحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة. 

وتابع أن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية لتدريب 550 شاب خلال مدة تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس واجهور الصغرى.

المشروعات المتخصصة فرص التشغيل الدولة الاتحاد الاوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

مصر أصبحت أكثر انفتاحا .. 7 رسائل مهمة لـ مدبولي خلال تسليم تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021

الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول نشاطا في مواجهة كورونا بتوجيهات السيسي

رئيس هيئة الاستثمار: مصر بوابة لقارة إفريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

الأمم المتحدة: مصر انتهجت إصلاحات عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

تحطم طائرة إسرائيلية باليونان: مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته

السلطة الفلسطينية تطلب تدخلًا دوليًا لوقف تصعيد إسرائيل ضد الأسرى