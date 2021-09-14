الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز العبور يتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية والترفيهية

جولة رئيس جهاز تنمية
جولة رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة. 

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، خلال جولته،  سير العمل  بالمرحلة الأخيرة بممشى للمواطنين ومسار الدراجات وتنسيق الموقع وجيم مفتوح جارٍ تجهيزه لممارسة الرياضة وكذا تجهيز أماكن الجلوس بالمنطقة الترفيهية بالحي التاسع والطريق الرئيسي.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف  الغيطى، الأعمال الأخيرة للجراج المجاور لأسواق الخير البديلة للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف المرور، حيث تشمل الأعمال تنسيق الموقع ومد شبكة الإنارة والاستمرار في أعمال الطبقة السطحية (الأسفلت). 

وأوضح أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل لخدمة  السكان، لافتًا إلى الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها. 

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، بضرورة استكمال الأعمال الجارية بمستشفي العبور العام الواقعة بالحي الثالث بالقرب من خط ١٠ لتلبية احتياجات  المواطنين، وذلك فى إطار خطة الجهاز  للانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة. 

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفي ٢٢٠ سريرا لخدمة سكان مدينة العبور والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة. 

ونوه بأنه جارٍ صب أسقف الدور الثاني فاصل(A) وصب أعمدة السور الأمامي بالمستشفى العام، وسيتم استكمال الأعمال تباعا، لافتًا إلىأن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية.
 

 

المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة العبور جولة ميدانية تفقد سير العمل بالمشروعات لخدمة سكان مدينة العبور مستشفي العبور العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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