كارمن لبس تنضم للموسم الثالث من مسلسل «عروس بيروت»

تعاقدت الفنانة كارمن لبس على الانضمام إلى الموسم الثالث والأخير من مسلسل “عروس بيروت ”الذى انطلق تصويره فى تركيا منذ فترة.

وتلتحق كارمن لبس بفريق عمل المسلسل فى تركيا نهاية الأسبوع الجارى، حيث تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى العمل يوم السبت المقبل، وتقدم كارمن لبس دورا محوريا فى الأحداث التى تشهد تصاعدا كبيرا فى الجزء الجديد من العمل.

وانتهت أسرة عمل مسلسل “عروس بيروت” من تصوير 30٪ من مشاهدهم ضمن أحداث المسلسل والذي يتم تصويره بين تركيا وبيروت.

الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت” يتكون من 45 حلقة درامية فقط، على أن يكون شهر نوفمبر القادم الموعد المبدئي لانطلاق عرض أولى حلقات المسلسل عبر شاشة “أم بي سي” ومنصة شاهد الإلكترونية.

تفاصيل الموسم الجديد من عروس بيروت

الموسم الجديد من مسلسل “عروس بيروت” سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

على جانب آخر تشارك الفنانة كارمن لبس حاليا فى مسلسل “ع الحلوة والمرة ” والذى يعرض حاليا على شبكة قناة MBC 4 بعد ان استمر التصوير نحو ستة اشهر في تركيا.

وتلعب كارمن لبس ضمن أحداث العمل شخصية “أسما” والدة باميلا الكيك وجو طراد، وهي سيدة اعمال، مطلقة لكنها قوية وتكره الكذب وتحب الوضوح وقامت بتربية ولديها وحدها.

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داود، أحمد الأحمد وآخرين.