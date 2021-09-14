تامر حسني يروج لحفله في الإسكندرية ويستعد لإطلاق عطره الجديد

يروج الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الجديد بإحدى الجامعات بمحافظة الإسكندرية، يوم 6 أكتوبر المقبل، ونشر بوستر الحفل الجديد المقرر أن يحضر فيه عدد كبير من الطلاب وخريجي الجامعة وعدد من الشباب من الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وعلى صعيد آخر قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، حيث تعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية، ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدار، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تبدأ الوطن العربي في الفترة المقبلة.

ومن المقترح أن يستقر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول إنتاج خاص بهما للجمهور، وينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه.

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها تامر حسنى فى الساحل الشمالى أثناء إحيائه حفلا ضخما، حيث صعدت بسمة على المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر حسنى أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.

ونشر تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “بما إنك فاجئتيني إنك بتغني كده وكمان غنيتيلي أغنية بحبها فعلاً فقلت أفاجئك انا كمان و اظبطهالك واعزفهالك ”.

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "مش أنا" الذي يشارك فيه بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في البطولة كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.