الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يروج لحفله في الإسكندرية ويستعد لإطلاق عطره الجديد

تامر حسني
تامر حسني

يروج الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الجديد بإحدى الجامعات بمحافظة الإسكندرية، يوم 6 أكتوبر المقبل، ونشر بوستر الحفل الجديد المقرر أن يحضر فيه عدد كبير من الطلاب وخريجي الجامعة وعدد من الشباب من الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وعلى صعيد آخر قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، حيث تعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية، ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدار، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تبدأ الوطن العربي في الفترة المقبلة.

ومن المقترح أن يستقر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول إنتاج خاص بهما للجمهور، وينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه.

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها تامر حسنى فى الساحل الشمالى أثناء إحيائه حفلا ضخما، حيث صعدت بسمة على المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر حسنى أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.

ونشر تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “بما إنك فاجئتيني إنك بتغني كده وكمان غنيتيلي أغنية بحبها فعلاً فقلت أفاجئك انا كمان و اظبطهالك واعزفهالك ”.

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "مش أنا" الذي يشارك فيه بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في البطولة كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق. 

تامر حسني الفنان تامر حسني الجامعات محافظة الاسكندرية الإسكندرية 6 أكتوبر بوستر بسمة بوسيل إطلاق عطر فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: مصر انتهجت إصلاحات عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة

الرئيس السيسي يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«ليبيا بالجميع» ترفض المحاصصة والإقصاء وتطلب عقد الانتخابات في موعدها

وفاة والدة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والعزاء بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى