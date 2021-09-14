2 أكتوبر.. عرض حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

أوشك أبطال حكاية “بدون ضمان” وهي ثالث حكايات الموسم الثاني من مسلسل “إلا أنا”، على الانتهاء من تصوير حلقات العمل، حيث انتهت المخرجة ياسمين أحمد كامل من تصوير 5 حلقات كاملة من العمل الذي يجمع هنادى مهنا وهاجر أحمدلأول مرة.

وتكثف المخرجة إيناس أحمد كامل، من ساعات تصوير الحكاية، حيث تم رفع ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير العمل بحلول الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وتعمل إيناس أحمد كامل على مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير؛ لتسليمها بشكل كامل للشركة المنتجة وقناة “DMC” العارضة للمسلسل.

تفاصيل حكاية بدون ضمان

حكاية "بدون ضمان" تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي حول الزواج ومشاكله وتتكون الحكاية من 10 حلقات، ومن المقرر بدء عرضها 2 أكتوبر المقبل، عقب انتهاء حلقات حكاية “بالورقة والقلم” بطولة يسرا اللوزي.

مسلسل “إلا أنا” فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة “DMC” العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.