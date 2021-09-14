اليوم.. انعقاد لجنة تطوير علاج المحامين برئاسة رجائي عطية

يترأس المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، المقرر بدايته في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.

وقرر عطية في أغسطس الماضي، تشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها عدة مهام.

وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوي الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم

ويستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإداري المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

وللجنة في سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة في الحالات التي تستوجب ذلك.

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول نقيب المحامين، للإطلاع ولبذل ما يستطيعه في معاونة اللجنة لدى السلطات في تحقيق غاياتها.

وتراعي اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى في العلاج والدواء.

فيما نفت نقابة المحامين، ما تردد حول احتجاز جثمان أحد المحامين، بسبب عدم دفع النقابة تكاليف علاجه بالمستشفى.

وبناءً على تعليمات رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تم أمس الاثنين إرسال وفد بقيادة المحامي إبراهيم سعودي، إلى المستشفى المتواجد بها جثمان المرحوم أحمد رضا المحامي، وتبين أن الجثمان لم يُحتجز كما أشيع، وتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقال محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، في بيان له، أن كريم البهنساوي، عضو شباب شمال الجيزة، متواجد الآن بالمستشفى، ومعه سيارة نقل الموتى لنقل المرحوم إلى مثواه الأخير، مطالبًا المحامين بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «نجيب»، أن نقابة المحامين تقوم بواجبها قدر المستطاع تجاه المحامين، وتقدم لهم العناية اللازمة وفقًا لمشروع العلاج، متقدمًا بخالص العزاء للفقيد وأسرته ولجميع المحامين.