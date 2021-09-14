الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: أوستن يأمل بلقاء ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

لويد أوستن
لويد أوستن

أشار البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن الزيارة "لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا".

 

وأكد المتحدث رغبة أوستن في لقاء ولي العهد السعودي قائلا: "لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية... ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول"، مضيفا أن الزيارة "تم تأجيلها وهي لم تلغ".

 

وكان أوستن قد قام في وقت سابق بجولة في منطقة الخليج، زار خلالها قطر والبحرين والكويت لتقديم الشكر للشركاء على إسهامهم في إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" من أفغانستان.

 

ولم يزر السعودية خلافا لما كان مقررا في البداية، وتم الإعلان عن تأجيل الزيارة.

البنتاجون محمد وست بن سلمان محمد بن سلمان لقاء بنتاجون أوستن سلمان

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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