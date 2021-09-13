الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: 5 تكليفات أساسية من ميقاتى لوزراء حكومته فى اجتماعهم الأول

ميقاتي
ميقاتي

استهل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اجتماعه الأول مع أعضاء حكومته، الاثنين، بخمسة تكليفات أساسية على رأسها معالجة أزمة نقص المحروقات والدواء ووقف ما وصفه بإذلال المواطنين، في إشارة إلى الطوابير التي تمتد لمئات الأمتار أمام محطات الوقود أملًا في الحصول على البنزين، بالإضافة إلى النقص الحاد في الدواء سواء المحلي أو المستورد.

كان التكليف الثاني، خلال اجتماعه الأول بالحكومة اليوم، لوزير الأشغال، إذ طلب ميقاتي إعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف أماكن تصريف المياه بالأوتوسترادات والطرق قبل أن يبدأ موسم الأمطار وتتكرر مشاهد غرق الطرق.

وجاء التكليف الثالث، خلال الاجتماع، لوزير التربية والتعليم العالي بعقد اجتماعات طارئة لإنجاز الخطة الكفيلة ببدء العام الدراسي حضوريًا في المدارس، مؤكدًا أن هذا ملف أكثر من مُلِّح ولا يجوز أن يبقى أبناء اللبنانيين خارج المدرسة للسنة الثالثة على التوالي.

كما كلّف ميقاتي وزارتي الصحة والتربية بالتنسيق من أجل دراسة إمكانية التلقيح ضد كورونا للتلاميذ فوق سن الثانية عشرة.
ووجه ميقاتي تكليفًا أساسيًا لجميع الوزراء، وطلب منهم تقليل الإطلالات الإعلامية والتركيز على الأفعال، مشددًا على أن المواطنين لم يعد يهمهم الكلام والوعود.

وتعهد ميقاتي بتكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها المواضيع المهمة وذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، داعيا إلى مواجهة التحديات الكبيرة بحزم وجدية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الحكومة المسئولة عن إعداد البيان الوزاري اجتماعها الثاني غدًا للإسراع بصياغة البيان لطرحه على مجلس النواب في أسرع وقت من أجل نيل الثقة.

بيروت ميقاتي لبنان الحكومة اللبنانية

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حوار بلا أسرار

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