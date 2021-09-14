الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستكمل حملتها الترويجية لمحافظة جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء

نشرت وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي قصير عن محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام الشهر الجاري على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتهدف هذه الحملة  إلى إظهار جمال وعراقة الـ ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك على مدار الـ ٢٧ يومًا القادمة بواقع محافظة كل يوم حتي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.

كما ان الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمى للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات، وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المحافظات السياحية التي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة، وتتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويوجد بها عدد من المدن السياحية، منها سانت كاترين ودهب وشرم الشيخ ورأس سدر وطابا ونوبيع.

ويستطيع الزائرون والسائحون خلال زيارتهم بالتمتع بالعديد من الأنشطة السياحية، منها مشاهدة الشعاب المرجانية الملونة، وممارسة الأنشطة البحرية، وتسلق الجبال، والسفاري، إلى جانب تميزها بالعديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية، والسياحة الاستشفائية والعلاجية، والسياحة الثقافية، وسياحة المؤتمرات، وغيرها.

ويوجد بها العديد من المعالم السياحية والأثرية منها متحف شرم الشيخ، وخليج نعمه، ومسجد الصحابة، منطقة سرابيط الخادم، ووادي مغارة، وجبل موسى وقلعة جزيرة فرعون، إلى جانب آثار ترجع للعصرين القبطي والإسلامي منها دير سانت كاترين، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبها عدد من المحميات الطبيعية كمحمية رأس محمد ومحمية نبق ومحمية أبو جالوم ومحمية طابا.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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