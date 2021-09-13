الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. انتهاء صرف دعم أغسطس وغرفة عمليات استعدادًا للشهر الجديد

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تنتهى وزارة التضامن، غدًا، من صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لمَن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، قبل البدء فى صرف دعم شهر سبتمبر بعد غدٍ.

وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التضامن أن عدد مستفيدي الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع إلى 15 مليون شخص، بما يضم نحو 3.9 مليون اسرة.

تكافل 

أكدت وزارة التضامن أن عدد مستفيدى تكافل بلغ 2 مليون أسرة، و113 ألف مستفيد، حيث يعد تكافل مساعدة نقدية مشروطة، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل.

أوضحت الوزارة أن تكافل يمنح لمَن لا يملك حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم تكافل للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

كرامة

أضافت الوزارة أن عدد مستفيدي كرامة بلغ مليون و113 ألف أسرة حتى أغسطس الماضي، وأن «كرامة» يمنح للأفراد المسنين، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة واكثر.

الضمان 

وأكدت الوزارة أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 373 ألف أسرة بموزانة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه خلال العام 2021.

وقالت إن الدولة خصصت دعما نقديا للاسر الأولى بالرعاية، وجعلته مشروطا، لرعاية صحتهم ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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