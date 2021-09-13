الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومية للأنفاق»: وصول القطار السادس للخط الثانى للمترو نهاية الشهر الجارى

المترو الخط الثاني
المترو الخط الثاني

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم توريد القطار السادس والأخير للخط الثاني لمترو الأنفاق، وذلك نهاية الشهرالجارى ضمن صفقة هوينداى روتم الكورية.

أوضح والي، لـ"الدستور"، أنه لتوريد القطار السادس للخط الثاني للمترو تكون قد انتهت الصفقة المبرمة مع شركة هوينداى روام الكورية بتكلفة ١٣٠ مليون دولار، إضافة إلى 63 مليون جنيه مصري والصفقة شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

والقطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً فيبث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وتم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

المترو الخط الثاني وصول القطار السادس الشهر الجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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