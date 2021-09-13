«الخدمات المالية»: التحول الرقمى يصب فى مصلحة المواطنين

قال إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن قرارات البنك المركزي تستهدف التحول للمدفوعات الإلكترونية وفق قانون الدفع الإلكتروني، موضحا أن هناك توجهات رئاسية بالاعتماد الكلي على المدفوعات الإلكترونية.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الدستور»، أن وزارة المالية بدأت في تطبيق الفاتورة الإلكترونية والحجز المسبق للشحنات المستوردة بعد تطوير وتحديث مصلحة الجمارك وتطوير مصلحة الضرائب العامة، وهذا يصب في مصلحة المواطن ويحمي حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج التحول الرقمي سيؤدي لنمو كبير في عجلة الاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد رئيس الشعبة أن الغرف التجارية بدأت في تدريب وتأهيل التجار علي المنظومة الرقمية الجديدة بهدف مواكبة التطورات التي أقرتها الدولة، مما يعظم من دور مجتمع التجار في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الدولة.