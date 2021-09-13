«صناعة المعلومات»: الدولة تُولي اهتمامًا بمشروعات مصر الرقمية

قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيؤدي إلى تحفيز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجاري.

أضاف رئيس الغرفة، لـ"الدستور" أن مدينة المعرفة ستضم جامعة مصر المعلوماتية المقرر بدء الدراسة فيها مع العام الدراسي الجديد وأيضا تضم مراكز الأبحاث والتطوير وريادة الأعمال ومركز الإبداع التكنولوجي الصناعي وأكبر مكتبه رقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جاد إن وزارة الاتصالات تخطط لاستكمال المشروعات الرقمية “بناء مصر الرقمية” منها تطوير البنية التحتية والفايبر والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والجامعات والتأمين الصحي الشامل وتوصيل الفايبر لمليون منزل بالريف وتطوير مكاتب البريد والتدريب وبناء القدرات للشباب.

أشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات خلال العام المالي الحالي سيتجاوز 100 مليار جنيه منها نحو ٦٠ مليار جنيه استثمارات حكومية في البنية التحتية والرقمنة، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لهذا القطاع الواعد.