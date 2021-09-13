الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير سعودى: البرهان وجه بتذليل العقبات أمام استثمارات المملكة فى السودان

سعادة عبد الرحمن
سعادة عبد الرحمن

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سعادة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن "رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان".

والتقي رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الوفد السعودي المشارك في ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقد على مدى يومين.

وأضاف الفضلي، في تصريح صحفي عقب اللقاء: "سنرى في القريب العاجل استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان، وستحقق المأمول منها"، منوهًا بأن زيارته السودان جاءت في سياق التعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والسودان، وفي إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات، منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى.

وأوضح أن الجانبين توصلا لتفاهمات بشأن الخطوات القادمة في هذا الإطار، لافتا إلى أن اللقاءات والمباحثات مع المسئولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابية.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بالعلاقات المتميزة مع المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لدعوة السودان؛ للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالرياض في شهر أكتوبر المقبل.

واستقبل حمدوك، اليوم، وفدا سعوديا يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين السودانيين.

واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.

من جانبه، أثنى الوفد السعودي، خلال اللقاء، على التغيير الذي حدث في السودان، مؤكدا استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين.

وأشار الوفد السعودي إلى أن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة، خلال ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقد في الخرطوم على مدى يومين.

الخرطوم السودان البرهان السعودية

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حوار بلا أسرار

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