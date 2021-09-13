وزيرة التضامن توجه فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ «فتاة السلام»

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ فتاة متواجدة بمدينة السلام.

وانتقل على الفور فريق الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة؛ لبحث البلاغ، وتم الالتقاء مع الحالة، واتضح أنها تعانى من صدمة نفسية، ولم يتم التوصل منها عن أى معلومات تفيد هويتها وحالتها متدهورة.

وأفاد مواطنون بأنها متواجدة منذ 15 يوما، ومن خلال دراسة الحالة اتضح أنها لا تعانى من اضطراب شديد ولا تظهر استجابات عدوانية، وتم كسب ثقة الحالة من الفريق استعدادًا لنقلها إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتم التنسيق مع مؤسسة معانا للرعاية الاجتماعية، ونقلها على الفور لحمايتها من الشارع، وسيتم استكمال الإجراءات من قبل فريق إدارة الحالة.

وتنفذ وزارة التضامن برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى فى 13 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى.