محافظ الوادى الجديد: خطة لإنشاء ورفع كفاءة 4664 منزلًا.. وحققنا إنجازات ضخمة فى الصرف والصحة

حظيت محافظة الوادى الجديد بإنجازات عديدة حققتها مبادرة «حياة كريمة»، التى نجحت فى الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية والبنية التحتية، وتوصيل تلك الخدمات إليها بهدف تطوير معيشة سكانها. وكشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة منذ توليه المسئولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار ٢٨ قرية بمدينة الفرافرة ضمن «حياة كريمة».

وفى حواره مع «الدستور»، يكشف اللواء محمد الزملوط عن آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة»، وكيف تعمل على تطوير القرى المحرومة والنائية وتوصيل الخدمات إليها، وإحداث نقلة نوعية فى حياة سكانها، عبر تجديد البنية التحتية وتوفير الخدمات الطبية.

■ ماذا عن الإنجازات المتحققة على أرض الواقع حتى الآن؟

- يشهد قطاع الصرف الصحى العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٥٠٪ فى قرى الوادى الجديد وتوابعها المستهدفة من المبادرة، كما يجرى إنشاء ١٦ شبكة مياه جديدة، ومد ١٠ شبكات أخرى فى مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت ٣٠٪، كما نجحت المحافظة فى توفير وتخصيص جميع قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالى ١٠٧ قطع، دون أى معوقات.

■ كم عدد الوحدات السكنية التى يجرى تطويرها؟

- العيش الكريم لا يبدأ إلا من «سكن كريم»، لذلك تتعامل المبادرة الرئاسية مع ٤٦٦٤ منزلًا، ما بين إنشاء جديد لـ٢٣٩١ وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ٢٢٧٣ وحدة سكنية أخرى.

■ هل توفر المبادرة فرص عمل للشباب؟

- تم الانتهاء من توفير قطع أراض لإنشاء ٧ مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا، وكذلك تواصل مديرية القوى العاملة بالمحافظة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الجارى تنفيذها بمنظومة الرعاية المتكاملة، التى بلغ عدد المستفيدين منها ٤٥٠٠ عامل حتى الآن، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر العمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا.

■ ما مصير مجمع الخدمات الحكومية؟

- تم إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية وتشمل مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومركزًا تكنولوجيًا ومكتب سجل مدنى ومكتب تموين ووحدة اجتماعية ووحدة محلية، وقد بلغت نسبة التنفيذ ١٩٪ لأعمال الإنشاء.

■ ماذا عن مستجدات تطوير القطاع الصحى بالفرافرة؟

- يعد تطوير القطاع الصحى بمركز الفرافرة تحديًا حقيقيًا فى ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم، التى تتطلب مزيدًا من الاهتمام والحرص على ضمان سلامة المواطنين، حيث يجرى إنشاء ٨ وحدات صحية، و٨ نقاط إسعاف فى كل من «أبومنقار الأم، وبئر ٥، وأبوهريرة الأم، والشيخ مرزوق، والكفاح الأم، وعثمان بن عفان، واللواء صبيح، وعبدالمجيد الجغيل»، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وكوادر مؤهلة، كما سيلقى القطاع الصحى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة بعد صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم ٥١٧٨ لسنة ٢٠٢١ ببدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

كما أن هناك مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وبلغت نسبة تنفيذها ٧٠٪ من الأعمال التى تشمل ٢١ مشروعًا.

■ إلى أين وصل تطوير وتنفيذ شبكة الطرق ضمن خطة إعادة بناء البنية التحتية؟

- تم اتخاذ خطوات جادة خلال السنوات الأربع الماضية كان من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع مناخ الاستثمار بالمحافظة، وتضمنت تطوير البنية التحتية بتكلفة تقترب من ٣٠ مليار جنيه، كما شملت إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والخارجية مع المحافظات المجاورة بتكلفة ٦ مليارات جنيه، كما تم توفير شبكة مواصلات متنوعة تسهم فى ربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية.

وتبدأ المرحلة الأولى لهذه الطرق من مدينة ٦ أكتوبر وحتى الفرافرة وانتهت بنسبة ٩٥٪، والمرحلة الثانية من العوينات حتى جنوب الوادى بطول ٣٨٠ كيلو، وتم تنفيذ ٧٠٪ حتى الآن، والمرحلة الثالثة من شرق العوينات/ الداخلة بطول ٣٠٠ كيلومتر، والداخلة/ الفرافرة، والتى ما زالت تحت تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة النقل.

ومن أهم الخطط لإنجاح الاستثمار فى محافظة الوادى الجديد، وجود البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات، وشبكة الطرق تربط الوادى الجديد بجميع محافظات الجمهورية مثل الجيزة وأسيوط وسوهاج والأقصر وسيوة، ومنها ٣ طرق مختلفة لمحافظة أسيوط ومنها إلى القاهرة، وصمم عرض الطريق الواحد ليكون ٢٣ مترًا «ازدواج»، للحد من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة، وأنجزت المحافظة كل هذه الطرق وربطها بالمحافظات فى ٤ سنوات فقط بنسبة تنفيذ بلغت ٨٠٪.

كما تمت زيادة عدد رحلات الطيران، ورفع كفاءة مطار الداخلة، وتطوير وتوصيل شبكات كهرباء بتكلفة بلغت ١.٨ مليار جنيه، وتغطية المحافظة بشبكات الاتصالات بتكلفة بلغت ١٥٢ مليون جنيه من خلال تركيب ٦٣ برجًا تغطى أنحاء المحافظة، ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا فى فترة زمنية قصيرة.

■ كيف استقبل المواطنون كل هذه الإنجازات؟

- سكان قرى الفرافرة يشعرون بسعادة غامرة، لما تم بذله من جهود مكثفة لإنجاز هذا الحلم الكبير من أجل تحقيق حياة كريمة لـ٤٠ ألف مواطن، هم تعداد سكان قرى ومركز الفرافرة، التى من شأنها إعادة رسم خريطة التنمية والاستقرار المجتمعى وتغطية كل احتياجات القرى البعيدة والمحرومة من الخدمات والمرافق الحيوية المختلفة فى مجالات المياه والصرف والصحة والتعليم، وهم يوجهون شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة الكبرى التى غيّرت وجه الحياة بالوادى الجديد.