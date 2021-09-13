مجلس الأمن والدفاع السودانى يرفض أى وصاية على بلاده فى قضاياه الوطنية

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الإثنين، الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهورى، وتناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين فى تصريح صحفى عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (696) بتاريخ 31 يوليو 2021 والخاص بالقرار 1591 الصادر فى العام 2005، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبرا أن الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (1591) الصادر فى العام 2005 قد انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع أن الجلسة الطارئة ناقشت الاعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.

إلى ذلك جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، مؤكدا أن السلام أصبح واقعا معاشا، وأن الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة" وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة.

رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير البيئة السعودي

والتقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي سعادة عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك بحضور وزيري الزراعة والاستثمار.

وقال الفضلي في تصريح صحفي إن زيارته للسودان جاءت في سياق التعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والسودان، وفي إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن الجانبين توصلا لتفاهمات بشأن الخطوات القادمة في هذا الإطار وما يجب عمله مبينا أن اللقاءات والمباحثات مع المسئولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابي.

وقال الوزير السعودي إن رئيس مجلس السيادة وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان.