ننشر التحريات في اتهام «فني ألوميتال» بقتل خالته لسرقتها ببولاق الدكرور

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام فني ألوميتال بقتل خالته المسنة لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في القضية رقم 18400 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2377 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

ونستعرض في هذا التقرير تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

جاء بأقوال مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بأن تحرياته السرية التي أجراها توصلت إلى أنه وعلى إثر مرور المتهم بضائقة مالية قرر قتل إحدى السيدات من جيرة المجني عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها.

وأضاف أنه وبتفكيره وترويه عن ذلك الأمر تراجع عن إنفاذ مخططه لعلمه بصعوبة الدخول للعقار محل سكن من إنتوى قتلها لتنفيذ جرمه دون الإمساك به، واتجه تفكيره وعقد عزمه عقب ذلك على قتل شقيقة والدته " المجني عليها " وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها لاعتقاده سهولة إتمام جرمه دون الإمساك به.

وأشار إلى أنه وإنفاذا لمخططه جهز حقيبة وضع بها ملابس خاصة به وبنجلته أخفى بها سلاح أبيض "سكين" وفردتين من الجوارب واحتفظ بها بمسكن شقيقه المجاور لسكن المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة بيومين.

وأوضح أنه وبتاريخ الواقعة توجه الى سكن المجني عليها وانتظر حضور شقيقه وتحصل على الحقيبة الحاوية لأدوات جرمه وعقب انصراف شقيقه طرق باب مسكن المجني عليها وطلب منها اقتراض مبلغ مالي وحال دلوفها لغرفة نومها لتلبية طلبه وإحضار مبلغ مالي له تسلل خلسة لدورة المياة وارتدى فردتين الجوارب بيده وأخفى السلاح الأبيض بين طيات ملابسه ثم عاد لصالة الشقة.

واستكمل أنه وبحضور المجني عليها غافلها من الخلف محاولا" ذبحها الا انه لم يتمكن من ذلك فسدد لها عدة طعنات جسدها حتی أسقطها ارضا وتأكد من وفاتها ثم نزع منها مصوغاتها (إسورة ذهبية وفردتين لقرط ذهبي وخاتم ذهبي )وفتش بالمسكن حتى عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول استولى عليهم وفر هاربا وفي اليوم التالي تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة أعلى الطريق الدائري.

وأوضح أنه نفاد لأمر النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته المنقولات الخاصة بالمجني عليها.

وكشف قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، «بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ح" 37 سنة، فني ألوميتال (محبوس) لأنه في يوم 8 مايو 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة قتل المجني عليها (ع. ن) عمدا مع سبق الإصرار؛، بأن عقد العزم على قتلها وتوجه لمسكنها متحينا فرصة تواجدها بمفردها وسهولة دخوله اليها لقرابته بها وما أن تقابل معها تظاهر بطلبه اقتراض مبلغ مالي منها وبتلبيتها لمطلبه باغتها وسدد لها عدة ضربات باداه "سكين" محدثا ما ألم بها من إصابات والتي أودت بحياتها قاصدا قتلها».

وأضاف قرار الإحالة «أنه قد ارتكبت الجناية محل الوصف السابق تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصاغ الذهبي والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها من مسكنها ليلا - بأنه وعقب قتله لها انتزع منها حليها وفتش عن باقي المنقولات حتى استولى عليها، وكان الدافع من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة سالفة البيان، وأشار القرار أنه أحرز آداه (سكين) بدون مسوغ قانوني ».