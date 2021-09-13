الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وجامعة الدلتا التكنولوجية

مدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية وجامعة الدلتا التكنولوجية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى عبداللطيف، القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول التعاون العلمي بين المدينة وجامعة الدلتا التكنولوجية.

وأفاد التقرير باستقبال الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وفدًا من جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة د. هشام عبدالخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ونائب رئيس الجامعة، وعميد ووكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بحضور عمداء المعاهد البحثية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة؛ لبحث سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

أشارت عبداللطيف إلى أن التعاون بين الطرفين يأتي في إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في مجالات العلوم المختلفة، وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين وتبادل الخبرات والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية في مجالات التكنولوجيا المتطورة، تماشيًا مع التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق في كافة أوجه التعاون بين الهيئات والمؤسسات البحثية والجامعية والتي تشمل التدريب، والبحوث، والدراسات والتطبيقات الفنية المشتركة في مجالات الصناعات التكنولوجية، والطاقة الجديدة والمتجددة وفقًا لخطة عمل معتمدة، فضلاً عن مشاركة السادة أعضاء هيئة البحوث من مدينة الأبحاث العلمية بالإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أضاف التقرير أنه تفعيلاً للتعاون المقترح بين الجانبين، وقعت المدينة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الدلتا التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات البشرية المتمثلة في الكوادر العلمية والفنية لدى الجانبين، وذلك من خلال المشاركة في توصيف المقررات الدراسية والحصص العملية الخاصة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بما يخدم العملية البحثية والتطبيقية وتطوير المهارات التي يكتسبها للطلاب.

ولفت التقرير إلى أن الزيارة تضمنت جولة تفقدية لوفد جامعة الدلتا التكنولوجية، لمعامل المدينة المختلفة ومعاملها المركزية؛ للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية.

خطة أبحاث مشروعات الفن معامل مدير خالد العالي التكنولوجيا عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الباز: الرئيس السيسى لا يتعامل بالسياسة مع الإخوان

اللحظات الأخيرة فى حياة «مهندس الدقهلية» قبل دفعه من أعلى الكوبرى

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

باحثون مغاربة لـ«الدستور»: نجونا من حقبة «الإرهابية» السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى