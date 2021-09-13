الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عرض جديد يخبرك بأنك على وشك الإصابة بأمراض الكلى.. فما هو؟

مرض الكلى
مرض الكلى

ربما تفترض أن كليتيك تعملان بشكل صحيح، فعلى الرغم من كونه سببًا رئيسيًا للوفاة في العالم، إلا أن معظم الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة لا يتم تشخيصهم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC". 

أوضح الأطباء أن السبب في هذا أن أعراض هذه الحالة لا يمكن ملاحظتها دائمًا، لهذا السبب من المهم معرفة كل العلامات، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تكون مختبئة على وجهك.

أكد الأطباء بموقع best life online أن إنتفاخ الأعين من العلامات التي يجب أن تدفعك لفحص الكلى في أسرع وقت.

«إذا لاحظت انتفاخ عينيك افحص كليتيك»

يمكن أن تكون العيون المنتفخة علامة مبكرة على أمراض الكلى ، كما يقول الباحثون، فالكلى مسؤولة عن تصفية النفايات من أجسامنا، وعندما تتضرر  فإن قدرتها على أداء هذه المهمة تتأثر.

أشار الباحثون إلى أنه عندما لا تستطيع الكلى العمل بشكل جيد، تقل قدرتها على الحفاظ على عملية الترشيح، ونتيجة لذلك يبدأ البروتين في التسرب عبر البول بدلاً من تخزينه في الجسم.

ويؤدي فقدان البروتين من الجسم إلى تخزين السوائل والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفات حول العينين، مما يؤدي بعد ذلك إلى انتفاخ حول العينين.

ويمكن أن تكون العيون المنتفخة أيضًا علامة على مشاكل أخرى أقل إثارة للقلق، مثل التوتر أو قلة النوم أو الحساسية، ولهذا السبب من المهم معرفة الخصائص التي تأتي مع انتفاخ العينين الناجم عن أمراض الكلى. 

ومن المحتمل أيضًا أن تلاحظ أعراضًا أخرى إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى، ففي حين أنه غالبًا ما تكون إحدى العلامات المبكرة لأمراض الكلى، فمن غير المرجح أن تكون العيون المتورمة هي العرض الوحيد الذي تعاني منه.

فوفقًا للجمعية العالمية لأمراض الكلى، فقد تلاحظ تورمًا في أماكن أخرى، مثل يديك وقدميك، حيث تشمل الأعراض الأخرى التعب، انخفاض الشهية، الغثيان في الصباح الباكر، تغير لون البول، جفاف الجلد أو الحكة، تقلص العضلات، بالإضافة إلى ألم في الظهر وأسفل البطن.

تلعب الكليتان أحد أهم الأدوار في الحفاظ على حياتك، لذا يوصى بشدة باستشارة الطبيب وفحص كليتيك إذا كنت تلاحظ انتفاخًا في العين وأعراضًا أخرى.

أمراض الكلى مراكز السيطرة على الأمراض الأمراض والوقاية مراكز السيطرة قلة النوم جفاف الجلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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