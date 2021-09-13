نور محمود يكشف لـ«الدستور» كواليس مشاركته فى حكاية «بالورقة والقلم»

قال الفنان نور محمود، إنَّ ترشيحه لمسلسل «بالورقة والقلم» جاء من المخرج محمد بكير وهو التعاون الأول لهما معًا.

وأضاف «محمود» لـ«الدستور» أن من حسن حظه العمل مع «بكير» ويتمنى التعاون معه في أعمال فنية أخرى.

وتابع، أن «بكير» مخرج يعي ما يفعله ويستطيع إخراج أفضل ما لدى الفنانين، واصفاً إياه بـ«الاحترافية والأدب» وكان يتمنى العمل معه منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه شارك في الموسم الأول من مسلسل «إلا أنا» في حكاية «أمل حياتي» مع الفنانة حنان مطاوع، مؤكدًا أن مؤلفي حكاية «بالورقة والقلم» شريف يسري وأمين جمال ومحمد أبو السعد، والتي يقوم بتصويرها حالياً أبدعوا في كتابة السيناريو، وجعلوا هناك توازناً بين شخيصات الحكاية وبطولة شخصيات عديدة.

ولفت إلى أنه استمتع بالتعاون مع فريق العمل بالكامل وعلى رأسهم الفنانة يسرا اللوزي والتي وصفها بالمتميزة والجميلة، وكذلك الفنان علي الطيب، مقدما الشكر لشركة «أوروما» المنتجة والتي لم تبخل في توفر جميع الإمكانيات لخروج المسلسل في أفضل صورة، وهو ما اعتبره أسبابا رئيسية لموافقته للمشاركة في العمل.

وأشار إلى أن حكاية «بالورقة والقلم» تناقش العديد من القضايا في آن واحد فتتناول قضية مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها بالإيجاب والسلب من جهة ومشكلة الزواج من جهة أخرى، مما يشعر المشاهد بالمتعة وتتجنب فخ الملل والمماطلة.

مسلسل «إلا أنا» فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.