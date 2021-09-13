الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دار رعاية تنقذ أباً رماه أبناؤه الثلاثة في الشارع

شخص بلا مأوى
شخص بلا مأوى

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود شخص بلا مأوى بأحد شوارع عزبة النخل.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنه يدعى «عم صالح» يبلغ من العمر 73 عاماً، لديه 3 أبناء ألقوا والدهم في الشارع، وتم نقله بواسطة فريق الإنقاذ لتلقي الرعاية داخل الدار، وتقديم أوجه المساعدة له، لحين استقرار حالته الصحية والنفسية، حيث إنه يعاني من حالة إعياء شديدة ورعشة بالجسم.

وأوضحت أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

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