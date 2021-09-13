بروتوكول تعاون بين «الوطنية للإعلام» واتحاد الإذاعات الإسلامية

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في مكتبه، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة واتحاد الإذاعات الإسلامية في العديد من المجالات الإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية والإذاعية مع الدول الأعضاء، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وكذلك تدريب عدد من الاذاعيين والإعلاميين بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية مع نخبة من الإعلاميين والإذاعيين.

ووجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بما يمتلكه التليفزيون المصري من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية.

وكان مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، استقبل أيضاً في مقر دار الإفتاء، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في جميع الأنشطة الدينية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي، وإقامة عدد من الدورات لمقدمي البرامج الدينية تحت رعاية المفتي ودار اللإفتاء المصرية، وكذلك تم الاتفاق على أن يقدم المفتي برنامجاً دينياً ويتم ترجمته للغات عديدة ويذاع على قنوات وإذاعات الاتحاد.

كما تم الاتفاق على إذاعة البرامج الدينية التي أنتجتها دار الإفتاء بتقنية الأنيميشن عبر إذاعات قنوات الدول الأعضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي الدور المهم الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية في تنوير وتبصير العالم الإسلامي، وقال إنه يتطلع لتحقيق مزيد من التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ودار الإفتاء المصرية بما يحقق الأهداف المنشودة، لنشر القيم السمحة الأصيلة للدين الإسلامي.