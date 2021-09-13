«الطرق الصوفية» تنعى شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية

نعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، الشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، حيث قالت: فقدت الأمة الإسلامية أمس الأحد سماحة الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، ورئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الرأى العام.

والراحل صاحب تاريخ مشرف وبطولات عظيمة كان لها بالغ الأثر فى الحياة الصوفية فى مصر والعالم العربى، وقيل عن سماحة الشيخ الراحل محمد الشهاوى، أنه العالم العامل، الذى سلك الطريقة البرهامية الشهاوية، متبعًا الكتاب والسنة النبوية، فكان له القدم الراسخ فى أحوال النهايات، واليد البيضاء فى علم الموارد، والباع الطويل فى مواقف الرجال، فحظى بثناء الناس عليه.

ويعد سماحة الشيخ الشهاوى، صاحب أول وأقدم جريدة إسلامية –وهى جريدة «الرأى العام»، بعد ثورة يوليو 1952 م، وتأسست فى عام 1976، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التحرير للجريدة، واهتمت الجريدة بإعداد جيل متميز من الصحفيين الذين أصبح لهم دورهم الكبير فيما بعد فى تطوير الصحافة، والكثير منهم الآن نجوم فى عالم الصحافة.. وقيل عن جريدة «الرأى العام»، أنها كانت ولا تزال مدرسة الصحافة الإسلامية.

وسماحة الشيخ الشهاوى، كان صاحب مواقف بطولية أمام محاولات الجماعات المتطرفة لاختراق الطرق الصوفية.

تعرض سماحة الشيخ الشهاوى، لمحاولات الاغتيال بسبب مواقفه المعادية للجماعات الإرهابية حيث نجا من إحدى محاولات الاغتيال الشهيرة والتى راح ضحيتها الكاتب الصحفى فرج فودة، فيما نجا سماحته والكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق.

جدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد الشهاوى، ولد فى عام 1938م، وتوفى فى 2021، عن عمر يناهز 82 عاما.

سماحة الشيخ الشهاوى، تخرج فى كلية الحقوق، والتحق بالقوات المسلحة، ضابط احتياط، وشارك فى عدة حروب خلال فترة تواجده بالجيش، منها حرب 67، بالإضافة إلى أنه كان أحد أبطال سلاح المدفعية خلال انتصارات أكتوبر 1973، وأنهى فترة تجنيده وهو برتبة «رائد».

جدير بالذكر أن الراحل صدر له قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخاً للطريقة في الأحد 26 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 24 أغسطس 2003م.

والطريقة الشهاوية البرهامية، هي طريقة صوفية سُنيّة، وهى الطريقة الأم للطريقة الدسوقية نسبة إلى جد الراحل سيدى موسى آل عمران، شقيق سيدى إبراهيم الدسوقى.

يقام عزاء سماحة الشيخ الشهاوى، غدا الثلاثاء، الموافق 14 سبتمبر 2021، 7 صفر 1443هـ. في المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة امام مسجد الجمالية الجديد.