استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. «إعلامي الواحات» تبدأ عملها بمبادرة «الواحات تستحق»

أعلنت رابطة إعلامي الواحات، اليوم الإثنين، انطلاق مبادرة الواحات تستحق، في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم.

وقالت الكاتبة الصحفية محاسن السنوسي المتحدث باسم الرابطة: "قررنا نحن رابطة إعلامي الواحات ممثلين عن المجتمع المدني، ومن العاملين في مجال الإعلام والصحافة المصرية ومن أبناء الواحات، التواصل والتعاون المستمر مع الأهل بالواحات البحرية وإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية والثقافية والتوعوية في اتجاه بناء الوعي المجتمعي".

وأضافت أن طموحاتنا لا تتوقف، ونهدف إلى تبني قضايا الواحات البحرية وأهلها على أن تكون رابطة إعلامي الواحات منبرا لصوت الجميع، وقنوات اتصال مع كافة المسئولين في الدولة، بما يمنحه لنا القانون والدستور، مؤكدة إطلاق موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية صوتا مسموع للواحات يصل للعالم عبر شبكة الإنترنت.

وقالت السنوسي إن عنوان المبادرة "الواحات تسحق" هو شعور منا ومن الجميع بأن الواحات تستحق الأفضل دائما، موضحة أننا نعلن عن واجبنا نحو المجتمع من واقع أنشطة وأعمال مختلفة نبدأها بمجموعة من الورش والتدريبات الإعلامية المتكاملة تساعد شباب وأهالي الواحات على صياغة مستقبل أفضل لهم ولمشروعاتهم، من خلال مجموعة من أمهر المدربين والإعلاميين في مصر سنعلن عن التفاصل قريبا.

وأضافت: “نسعد بدعوة عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحف والقنوات الفضائية للواحات بشكل دوري لتقديم الواحات كنموذج يحتذى به في مختلف المجالات ونشر صورها الإيجابية في مختلف المنصات”.

وأعلنت السنوسي الاستعداد لإطلاق موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية ليكون صوتا مسموعا للواحات يصل للعالم على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويحتضن مواهب شباب الواحات المختلفة في الكتابة وكافة المجالات، كما سيعمل على إبراز الأنشطة المختلفة التراثية والمشروعات الصغيرة والنجاحات المبهرة والشخصيات المميزة من مواطني الواحات، لأن الواحات تستحق.