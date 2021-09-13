سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية

تنظم سفاره إسبانيا في مصر بالتعاون مع هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ورشة عمل تدريبية حول إدارة المواقع الأثرية، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر حضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس هذه الفعاليات، التىي ستقام في متحف الحضارة من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا على مدار يومين.

وتتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات، دكتورة ميريام سيكو (مديرة مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، من إسبانيا، ومن مصر، الدكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور محمد نجيب رضا، مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وسيعمل متخصصو الآثار المشاركون في ورشة العمل على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى في الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008 ، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية في إسبانيا، وتشارك في إدارته حاليا الدكتورة ميريام سيكو وفتحي ياسين عبد الكريم، مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار المصرية.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.