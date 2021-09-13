الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم (فيديو)

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، بزيارة إلى محافظة الفيوم، حيث شهد جلسة مزاد لبيع الأقطان بمركز تجميع الحادقة بمدينة الفيوم، ضمن منظومة تجارة الأقطان الجديدة للموسم 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتم إجراء المزاد على نحو 986 قنطار قطن، حيث بلغ سعر فتح المزاد 2600 جنيه وتمت الترسية بسعر 3875 جنيها للقنطار الواحد لصالح شركة أبو مضاوي.

وأعرب الوزير عن سعادته بالنجاح الذي حققته المنظومة الجديدة في الأيام الأولى من تطبيقها للموسم الحالي 2021/2022 والذي يشهد تعميم المنظومة على مختلف المحافظات، بعد التطبيق التجريبي خلال العامين الماضيين في عدد محدود من محافظات الوجهين القبلي والبحري.

IMG_٢٠٢١٠٩١٣_١٣٥١٣٧
وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم

وفي هذا السياق، توجه الوزير بالشكر لكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذه المنظومة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص، والممثلين في اللجنة التنفيذية التي تتولى متابعة تنفيذ هذه المنظومة.

وأكد "توفيق" أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج، حيث تم الانتهاء من وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم افتتاح 3 محالج أخرى مطورة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار قبل نهاية العام الجاري 2021، على أن يضاف إليها 3 محالج مطورة أخرى في العام المقبل بما يكفي لحلج كافة الإنتاج المصري من القطن.

وزير قطاع الأعمال يشهد مزاد ا لبيع الأقطان بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز