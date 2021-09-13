الأنبا إسحق يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بإيبارشية طما

كرمت إيبارشية طما أبناءها، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي الإيبارشية، ومنح الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما أبناءه المتفوقين، شهادات تقدير وهدايا تذكارية، لحصولهم على المراكز الأولى.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا إسحق بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، حيث ألقى نيافته كلمة روحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد النيروز.

من هو الأنبا اسحق؟

ولد الأنبا اسحق يوم السبت الموافق 22 أكتوبر 1955 بمحافظة الفيوم، هو الأخ الأكبر لأختين، ومازالت أسرته تقيم بالفيوم.

في السادسة عشر من عمره بدأ خدمته في خدمة القرية في عام 1971 خدم خدمة الدياكونية بأسقفية الخدمات العامة منذ عام 1971، والتي كانت تهدف إلى إقامة مشروعات لتنمية الأسرة والمرأة والتوعية الصحية ومراكز التأهيل المهني وحضانات للأطفال والتنمية الزراعية.

خدم أمينًا عامًا لخدمة القرية بإيبارشية الفيوم منذ عام 1978 كان يهتم بخدمة الافتقاد والتعليم، وكان مهتم أيضا بعمل اجتماع روحي أسبوعي لخدام وخادمات القرية، والذي ما زال قائمًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم.

حصل على بكالوريوس العلوم والتربية قسم كيمياء وطبيعة - كلية التربية - جامعة القاهرة عام 1980 بتقدير جيد جدًا.

وخدم كسكرتير منطقة وإيبارشية ومخطط ومدير برامج التنمية والخدمات الإنسانية بالكنائس والهيئات المتعاونة التابعة لمجلس الكنائس منذ عام 1981 عمل بالتربية والتعليم حتى وصل لدرجة وكيل المديرية بمحافظة الفيوم.

حصل على منصب نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة للتعليم الثانوي منذ عام 1981، ثم رئيسًا لنفس اللجنة منذ عام 1990 خدم كأمين عام لخدمة المرضى بالقرى منذ عام 1990 م.

قصد دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يوم 30 يوليو 1995 تمت رهبنته بيد مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث، وفي حبرية نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.

لم يخرج خارج أسوار الدير منذ التحاقه به وحتى اختياره للخدمة خارج الدير بعد ذلك سُيَّم قسًا في 18 يوليو 2004 م. في مناسبة اليوبيل الذهبي لرهبنة قداسة البابا شنوده الثالث

تمت سيامته أسقفًا عامًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عام2014، فيما احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت الماضي، بعيد النيروز، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.