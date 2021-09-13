الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وفدًا من وزارة البترول (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد شركة «إينى» للبترول برئاسة «ألبرتو ماركو» مدير المشروعات المجتمعية، ومسئولى وزارة البترول، وذلك في إطار بحث التعاون ومشاركة الشركة في الجهود المجتمعية، وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالي مطروح، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية. 

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جانب من الحدث

وأوضح مسئولو الشركة أنها تعمل في مصر منذ عام 1954، وبالصحراء الغربية منذ عام 1978، وقامت بجهود المشاركة المجتمعية عقب العمل بحقل ظهر، مع إقامة عدد من المشروعات المجتمعية والخدمية بمحافظة بورسعيد. 

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جانب من الحدث

وأضاف أنه جارٍ التنسيق والتعاون حالياً مع محافظة مطروح، لحصر وتحديد المطالب والاحتياجات الأساسية التي يمكن أن تسهم الشركة في توفيرها للمجتمع المحلي بمطروح، خاصة بالقرى والتجمعات، وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلي.  

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جانب من الحدث

ورحب محافظ مطروح بزيارة وفد شركة «إينى» للبترول ومسئولى وزارة البترول، مع التطلع لمزيد من التعاون والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي بمطروح بما يعود بمزيد من النفع على الأهالي. 

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جانب من الحدث

وأشار محافظ مطروح إلى عدد من الموضوعات المقترحة والتي يمكن المشاركة فيها مع المحافظة، ومنها تطوير قسم البترول في المدرسة الفنية الصناعية بمطروح، وإقامة مدرسة للتمريض لخدمة المستشفيات، وإنشاء مزيد من خزانات تجميع مياه الأمطار بالتجمعات الصحراوية ليستفيد المواطن والزراعات، وإنشاء محطات تحلية للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية البعيدة عن مصدر الكهرباء مع تحديد المواقع، وتطوير عدد من مراكز الشباب وغيرها من المشروعات في مجالات التعليم والشباب والرياضة والزراعة. 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ مطروح وزارة البترول نائب محافظ مطروح طارق الملا وزير البترول مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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