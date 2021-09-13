رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد اختبارات فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بقنا

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية للاختبارات الإلكترونية الصيفية والتي تستمر حتى الخميس القادم بفرع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية بجامعة جنوب الوادي بقنا والتي تتم في إجراءات احترازية.

وأشاد رئيس الجامعة بالخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للطلاب بنظام التعليم الالكتروني على أعلى مستوى من الجودة، وتسهم في إعداد خريجين لديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور عماد علي منسق الجامعة الإلكترونية لفرع جامعه جنوب الوادي بقنا، إلى أن رئيس الجامعة أصدر تعليمات أن يتلقى طلاب الجامعة الإلكترونية هم والطاقم الإداري والأكاديمي التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيم بجامعة جنوب الوادي مع طلاب الجامعة والتي تعد بادرة طيبة من رئيس الجامعة حفاظًا على طلاب الجامعة الإلكترونية.

وأضاف منسق الجامعة الإلكترونية ان القبول هذا العام في الجامعة الإلكترونية تم في كليتى إدارة الاعمال بنسبة 58% وفى كلية الحاسبات والمعلومات بنسبة 65%.

وكانت قد اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والذي انعقد تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا.

وأشار الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية طب قنا وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة استشارة الطبيب فور الاصابة بأحد أعراض الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي أو الجهاز الهضمي، وذلك لاكتشاف الإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد في مراحله الأولى حتى يكون العلاج أكثر فاعلية، كما أوصى المؤتمر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتطعيم بلقاح فيروس كوفيد-19 كأحد أهم الوسائل لمكافحة انتشاره، كما أوصى المؤتمر بضرروة التشخيص والعلاج المبكر لمرض تشبع الكبد المصاحب للسمنة وزيادة ظهون الدم حتى لا يؤدي الى مخاطر كبرى ومنها تليف الكبد ومضاعفاته خصوصًا في وجود أدوية حديثة لمثل هذا المرض.

وأضاف الدكتور شمردن عزالدين أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر أوصى أيضًا بضرورة الاهتمام بتشخيص مجموعة من أمراض الكبد مثل مرض ويلسون وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (E) وتأثير فيروس كورونا المستجد على المصابين بقيروس (ب)، وأوصى المؤتمر أيضًا بأن مرض التهاب القولون المزمن يحتاج إلى استخدام الأدوية الفعالة بصورة صحيحة ثم الانتقال إلى الأدوية المثبطة للمناعة ثم الأدوية البيولوجية وصولًا إلى الجراحة إذا لزم الأمر.