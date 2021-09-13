رياض القصبجي.. من «السكك الحديدية» إلى أحد نجوم السينما برفقة إسماعيل ياسين

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي، الذي اشتهر بـ"الشاويش عطية"، وظلت أعماله محفورة في ذاكرتنا حتى وقتنا هذا، مرتبطة ارتباطات وثيقًا بأعمال الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن رياض القصبجي:

-ولد رياض محمود حسن القصبجي في 13 سبتمبر 1903، بمدينة جرجا في محافظة سوهاج.

- عمل في بداية حياته العملية كمساري بالسكة الحديد.

- انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وأصبح عضوا بارزًا بهذه الفرقة.

- انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة علي الكسار. وفرقة جورج ودولت أبيض، وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية.

-كانت نقطة انطلاق القصبجي، مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بعد رحلة مع عدد من نجوم الفن، أمثال جورج أبيض، فوزي الجزايرلي، عبدالرحمن رشدي.

-وقدم عدد من الأعمال الفنية مع الفنان إسماعيل ياسين منها، "إسماعيل يس في البوليس"،"إسماعيل يس في الجيش"، "مغامرات إسماعيل يس"، "الآنسة حنفي"، "إسماعيل يس في الأسطول"، "ابن حميدو"، "إسماعيل يس بوليس حربي"، "بحبوح أفندى"، "إسماعيل يس في مستشفى المجانين"، "إسماعيل يس بوليس سري"، "إسماعيل يس في الطيران".

-وفي عام 1960 أصيب بشلل نصفي نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وبات أسيرا لكرسي متحرك، وأنفق القصبجي كل أمواله على العلاج وباءت كل المحاولات بالفشل، وحاصره الفقر والعجز.

-وفي أبريل عام 1962 كان المخرج حسن الإمام يصور فيلم "الخطايا" الذي أنتجه عبدالحليم حافظ، وأرسل حسن الإمام إلى الممثل رياض القصبجي، للقيام بدوره في الفيلم، ولكنه لم يستطع حتى الوفاة.