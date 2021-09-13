الأنبا فيلوباتير يترأس مؤتمر لشباب إيبارشية أبو قرقاص

شهدت ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، نشاطًا مكثفًا من قبل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فأقام المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص مؤتمره السنوي، على مدار ثلاثة أيام، بحضور أكثر من ١٥٠٠ شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس.

تفاصيل المؤتمر؟

دار المؤتمر حول النجاح في حياة الشباب وكيفية استثمار الوزنات التي منحها الله للإنسان باستخدام العقل، واستضاف لإلقاء المحاضرات، صاحبي النيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، والمحاضر الدولي الدكتور صموئيل لبيب.

وكرم الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، في الختام خريجي الكليات والمعاهد علي مستوي الإيبارشية الذين تجاوز عددهم ٩٠ شابًّا وشابة.

وفي سياق أخر ترأس الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ومجمع آباء كهنة الإيبارشية، صلاة القداس الإلهي بمطرانية السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بفاقوس.

وبعد الإنتهاء من صلاة القداس قام نيافته بعمل الحنوط والتمجيد بمزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف الراحل للإيبارشية.

ومن جهته، يلقي الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بكلوت بك.

وخلال إلقاء عظته الأسبوعية تتخذ الكاتدرائية المرقسية كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ومن جهته ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من كهنة الإيبارشية والشمامسة إلى جانب الشعب القبطي، مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.