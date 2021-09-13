الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رحمة» تناشد وزير التعليم العالي: «مستقبلي ضاع وأنا في الشارع»

رحمة ضياء
رحمة ضياء

«مالكيش جامعة».. بهذه الكلمات صدم مكتب التنسيق الطالبة رحمة ضياء طالبة بالصف الثالث الثانوي، حيث أقر مكتب التنسيق بعدم التحاقها بأي جامعة، وكشفت رحمة عن قصتها كاملة لـ«الدستور» مستغيثة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، مؤكدة أن مشكلتها ليست فردية ولكنها مشكلة عدد من الطلاب.

وتقول الطالبة فى استغاثتها: «أنا الطالبة رحمة ضياء عباس أحمد من سوهاج قمت العام الماضي بشطب مادة الفيزياء في اللجنة خلال امتحانات الثانوية العامة وعمل محضر شطب لكي أمتحن المادة العام الذي يليه، لكنى فوجئت عند ظهور النتيجة أن المادة تم تصحيحها والنجاح بها رغم المحضر الذي تم عمله، وقمت بتقديم تظلم لكنترول قنا ولحين ظهور نتيجه التظلم كان الحل الأسلم التقديم في تنسيق المرحلة الثانية وذلك في حالة رفض التظلم وبعد التنسيق وظهور نتيجة التنسيق كلية التربية تعليم أساسي تم ظهور نتيجة التظلم وقبوله والرسوب في مادة الفيزياء وكان يجيب أن يلغي التنسيق السابق تلقائيا».

وأضافت الطالبة في استغاثتها: «قمت بإعادة السنة وامتحنت الفيزياء هذا العام والنجاح بيها وعند التنسيق في المرحلة الأولى، تم التنسيق بطريقة طبيعية وعند ظهور نتيجة التنسيق كان يظهر لي أنه هناك خطأ في البيانات وبعد الذهاب لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس قال لي رئيس مكتب التنسيق بجامعة عين شمس أنه لا حق لي في التنسيق مرة آخرى ولا حق لي في التقديم لكلية العام الماضي لعدم وجود بيان نجاح لي في العالم الماضي لأني راسبة، وهكذا أصبحت لا يحق لي الالتحاق فأي كلية سواء لهذا العام أو العام الماضي مع العلم أنه لدي بيان رسوب من مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وشهادة نجاح لعام 2021م».

واختتمت: «أتمني السماح لي بدخولي التنسيق هذا العام، حيث أنني أجلت عام دراسي واحد فقط، مؤكدة أنها ليست الحالة الوحيدة وعند ذهابي إلى مكتب الإحصاء بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة قالوا لي إننى ليست الطالبة الوحيدة في هذه المشكلة ويوجد 4 غيري على مستوى الصعيد».

من جانبها، طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الطالبة التقدم بشكوى رسمية حتى يتم التحقيق فيها والعمل على حل المشكلة.

تنسيق سوهاج تنسيق المرحلة الثانية امتحانات الثانوية العامة المرحلة الثانية الثانوية العامة وزير التعليم العالي

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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