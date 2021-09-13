وزير التعليم العالي يستعرض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة.

ووجه المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها لفعاليات المجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، معربًا عن تمنياته للجامعة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في تحقيق رسالتها السامية.

كما كرم المجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، الذين انتهت فترة عملهم بالجامعة، وهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، كما هنأ المجلس الدكتور وائل عبدالسلام بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

- استعراض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة

وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، ومنها استعراض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، وجدول حساب المجموع التراكمي، للاستعانة بها في دراسة اللوائح الواردة للجان قطاعات التعليم الجامعي، ووضع الأطر المرجعية لها.

كما استعرض المجلس تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعي المجتمعي بين الطلاب خلال العام الماضي، مشيدًا بمبادرة جامعة عين شمس بطباعة كتيب عن جهود الجامعات في نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات المصرية

وفي سياق آخر اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وذلك بترشيح 30220 طالبًا فى هذه المرحلة.

وعلى الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة الدخول على الموقع الإلكترونى cpnu-admission.edu.eg لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021، وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.