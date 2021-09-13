مع بوادر استئناف الرحلات الدولية.. تقرير يكشف عودة موظفي مطار كابول

عاد معظم موظفي مطار كابول لعملهم وذلك مع بوادر استئناف بعض الرحلات الدولية في مطار كابول الدولي، بعد أقل من شهر على سيطرة طالبان الأفغانية على البلاد.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإنه على الرغم من عودة معظم الموظفين الرجال منذ فترة، فإن الموظفات ما زلن مترددات.

فمن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن في المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان في 15 أغسطس، انضمت 12 فقط إلى صفوف الموظّفين العائدين هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وهؤلاء من بين قلة قليلة من النساء في العاصمة اللواتي سُمح لهنّ بالعودة إلى العمل، إذ أمرت الحركة معظمهن بعدم استئناف وظائفهن حتى إشعار آخر.

ولا تزال النساء الأفغانيات الموظفات في القطاعات الرسمية يترددن في العودة إلى مراكز عملهن، لا سيما مع انتشار بعض التقارير والفيديوهات التي تصور اعتداءات من قبل عناصر الحركة على عدد من النساء.

يذكر أن مطار كابول كان استأنف الأسبوع الماضي الرحلات الداخلية، بينما لا تزال الرحلات الدولية معلقة، باستثناء رحلة أتت صباح اليوم الاثنين من باكستان.

أول مرة منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، يوم سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، حطت اليوم الاثنين طائرة باكستانية في مطار حامد كرزاي .

وأوضحت قناة العربية الاخبارية، في كابل، أن الطائرة المذكورة تقل مسؤولين من شركات طيران.

العربية ترصد من مطار كابول حركة الطيران والإجلاء والمساعدة

كما لفت إلى أنها ستقل أيضا عند رجوعها لاحقا مسافرين من كابل إلى اسلام اباد.

فيما أشارت وكالة فرانس برس المتواجد على متنها، إلى أن عدد الركاب لا يتجاوز العشرة، قائلا "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، فأفراد الطاقم هنا أكبر عددا من المسافرين".

أتت تلك الرحلة في وقت يعيش المطار حالة سكون امتدت لأسابيع عدة خلال الفترة الماضية، وانعكست سلبا بشكل كبير على الوضع في البلاد.