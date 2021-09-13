وزير المالية يكشف الهدف من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “إننا حريصون على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار، بما يسهم فى جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل فى شتى القطاعات”، لافتًا إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:"نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم فى تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة".

ولفت إلى أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

ومن جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحى الحياة فى مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصرى من طفرة فى الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

وواصل:"نسعى إلى زيادة التعاون مع مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام ٢٠٢٢".